بغداد 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2022 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19", ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 81757 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أن 95 حالة وفاة جديدة سُجلت, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3345, فيما سجلت 3784 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 50782 حالة، فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 27630 , منهم 396 في العناية المركزة .// انتهى //16:39ت م0148