المنامة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,307.52 بانخفاض قدره 7.66 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 606.06 بانخفاض قدره 2.47 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ستة ملايين و256 ألفاً و138 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و167 ألفاً و524 ديناراً بحرينياً نفذت من خلال 81 صفقة.// انتهى //16:40ت م0149