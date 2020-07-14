أبها 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واستواصل بلدية وادي بن هشبل أعمالها في رفع المخلفات، ومعالجة جميع عناصر التشوه البصري، وذلك ضمن جهودها في تنفيذ محاور مبادرة معالجة التشوه البصري.وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوير أن نحو خمسة آلاف طن من النفايات ومخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر رفعت من عدة مواقع متفرقة، مبيناً أن البلدية تكثف أعمالها بهدف القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.// انتهى //17:36ت م0181