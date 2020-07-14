العلا 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واساستأنف مركز تقييم الأشخاص ذوي الإعاقة في العلا، أعماله لخدمة المجتمع المحلي، بعد إغلاقه مؤقتاً اتباعاً للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك للحفاظ على سلامة المستفيدين من خدمات المركز والعاملين فيه .وفتح المركز أبوابه لاستقبال المستفيدين لغرض إتمام إجراءات تشخيص وتقييم الحالات، حيث يعمل وفق ضوابط جديدة، تحت شعار "نعود بحذر"، بطاقم مكون من ثلاثة مقيّمين، والمدير المشرف، ويستقبل 8 حالات يومياً حالياً، إذ تُحجز المواعيد بشكل متباعد منعا للزحام، كما يُطلب من الأشخاص الذين يأتون لموعدهم أن يحضروا فقط مع أحد أفراد العائلة، وأن يحافظوا على التباعد الاجتماعي .ورغم التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة خلال الفترة الماضية، إلا أن المركز واصل نشاطه خلال الفترة الماضية، بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بإرسال المعدات والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة في أرجاء محافظة العلا، حيث تم توصيل 118 من المعدات والأجهزة المساعدة وغيرها لـ41 مستفيداً من ذوي الإعاقة إلى منازلهم .كما واصل أعضاء فريق معهد الشباب للتأهيل المتقدّم (YAI) في الولايات المتحدة الأمريكية - المؤسسة غير الربحية والرائدة في مجال الإعاقة الفكرية والتنموية عالمياً -، الاتصال بالعائلات للاطمئنان على المستفيدين من خدمات المركز، والتحقق من وضعهم طوال فترة الحظر .وأوضح رئيس قطاع التنمية الاقتصادية والمجتمعية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا محمد الشمري، أن إعادة افتتاح المركز الذي أطلقه صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في السابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، وقيم أكثر من 315 مواطناً من أهالي العلا، وما زال يقيم مزيد من الحالات، يأتي ضمن خطة الهيئة لتقييم جميع حالات ذوي الإعاقة، حسب قوائم وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، كما أن المركز يفتح أبوابه لجميع أبناء العلا من ذوي الإعاقة مقدما التشخيص المناسب بالإضافة للقيام بزيارة منازل المستفيدين لتحديد الحاجيات الضرورية داخل المنزل، والأجهزة التي من شأنها تحسين جودة حياتهم، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية الهيئة لتطوير مستوى الخدمات الاجتماعية في المنطقة .وقالت أم عبدالرحمن وشروق، وهما من ذوي الإعاقة، إن طفليها من أوائل المستفيدين من خدمات المركز، حيث وفر لهم المركز المعدات والأجهزة التي كانا بحاجة لها بعد تقييمهم، مشيرة إلى أن المركز وفر عليها عناء سفرها مع طفليها إلى خارج المنطقة شهرياً، للمتابعة مع المراكز المتخصصة، مضيفة أن المركز يوفر خدمات التقييم، ويتابع حالة طفليها بشكل مستمر .من جانبه، قال على الفرحان وهو من ذوي الإعاقة، إن المركز قام بتقييم حالته، ووفر له المعدات والأجهزة اللازمة لحالته حيث إنه مصاب بشلل رباعي، وقام المركز بتوصيل الأجهزة اللازمة خلال فترة منع التجول في المملكة، واصفا المركز بأنه مبشر لأهالي العلا، من حيث التقييم والمتابعة المستمرة وتوفير الأجهزة اللازمة، وسيقدم كل الخدمات لذوي الإعاقة في المستقبل القريب .// انتهى //17:41ت م0182