عفيف 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واساستقبل محافظ عفيف سعد بن محمد بن معمر اليوم بمقر المحافظة، مُنسق وأعضاء الفريق التطوعي الكشفي بالمحافظة، المشكل من جمعية الكشافة العربية السعودية لتفعيل الخطط الوقائية لمكافحة فيروس كورونا .وأثنى بن معمر في بداية الاستقبال على الدور الذي قام ولازال يقوم به الفريق انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، وحرصه على التوعية منذ بدء الأزمة على التوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس.وأشار إلى استشعار المملكة الكبير للحدث واستشعار مسؤوليتها بصحة جميع القاطنين على أراضيها من مواطنين ومقيمين أو زوار لبيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، وذلك باتخاذها الإجراءات الوقائية والاحترازية في إطار جهودها المستمرة لمنع انتشار فيروس كورونا ومحاصرته والقضاء عليه.وألقى خلال الاستقبال منسق الفريق فواز مريزيق العتيبي، كلمة استعرض فيها المبادرات المجتمعية التي قام بها الفريق منذ تشكيله منتصف رجب الماضي، وعدد الساعات التطوعية التي قدموها حتى الآن .وفي نهاية الاستقبال كرم المحافظ رئيس وأعضاء الفريق، فيما قدم الفريق درعاً تذكارياً لهذه المناسبة للمحافظ .// انتهى //17:42ت م0183