الرباط 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسوقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- اليوم على اتفاقية شراكة مع تطبيق "نبض"، الذي يعد أكبر تطبيق إخباري في العالم العربي، وذلك لإنشاء منصة خاصة بالمنظمة على التطبيق تنشر أخبارها أنشطتها المختلفة، للوصول المباشر إلى أكبر عدد من الجمهور.وقع الاتفاقية عن الإيسيسكو، مدير قطاع الشراكات والتعاون الدكتور أحمد سعيد أباه، وعن تطبيق نبض، رئيس الإستراتيجية التنفيذي مازن سنجر.وستمنح منصة الإيسيسكو على التطبيق المذكور الفرصة للقراء للاطلاع على تفاصيل المبادرات والمشاريع والبرامج التي تنفذها، ومحاور النقاش ونتائج المؤتمرات والمنتديات التي تنظمها أو تشارك في تنظيمها، إضافة الى متابعة الأخبار والمعلومات المتعلقة بجوائز المنظمة في المجالات المختلفة.وبمناسبة التوقيع أكد المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الرؤية الإستراتيجية للمنظمة، التي تتبني الانفتاح على الجميع والتواصل البناء لخدمة الدول الأعضاء في المنظمة والمجتمعات المسلمة في جميع دول العالم، من خلال المبادرات والبرامج والمشاريع العملية، التي تستهدف تطوير مهارات وتعزيز قدرات النساء والشباب والأطفال، لتحسين مستوى معيشتهم.من جهته أوضح مازن سنجر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تفعيل إستراتيجية "نبض" التي تهدف إلى إرساء أسس التعاون مع المنظمات الدولية المرموقة، وتنويع المحتوى المقدم لمستخدمي التطبيق، والمساهمة في تحقيق أهداف المنظمة النبيلة المتعلقة بمجالات عملها في التربية والعلوم والثقافة.// انتهى //17:43ت م0184