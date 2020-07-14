القاهرة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسبحثت الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية مع الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين آلية قبول الطلبة السعوديين للعام الجامعي 2020 /2021 وفق النسب المعتمدة من وزارة التعليم في المملكة، وكيفية تسليم ملفات الطلبة السعوديين، ومناقشة أوضاع الطلبة الذين لم يؤدوا الاختبارات النهائية لسفرهم وتوقف حركة الطيران بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ،وكذلك تفعيل التعاون المشترك بين الملحقية وإدارة الوافدين .جاء ذلك خلال لقاء الملحق الثقافي الدكتور خالد بن عبد الله النامي بمكتبة اليوم برئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين الدكتورة رشا كمال.وأشاد الدكتور "النامي" بالتطور الملحوظ الذي تقدمة الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، والذي يخدم الطلبة السعوديين الدارسين في مصر بما يساعدهم في المسيرة التعليمية والعلمية، فيما أثنت رئيس إدارة الوافدين على دور الملحقية الثقافية المميز في دعم الطلاب الوافدين السعوديين في جميع النواحي وتذليل جميع معوقات اندماجهم في الجامعة وتحصيلهم الدراسي.// انتهى //17:47ت م0186