ثقافي / جمعية الثقافة والفنون بحائل تفتتح معرض "فن وثقافة حائل" الافتراضي
الثلاثاء 1441/11/23 هـ الموافق 2020/07/14 م واس
حائل 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس
افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون المكلف عبدالعزيز السماعيل اليوم، معرض "فن وثقافة حائل" الافتراضي، بتقنية الواقع المعزز ثلاثي الأبعاد , وذلك في المركز الثقافي بحائل .
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية الثقافة والفنون بمنطقة حائل خلف الحمود، أن المعرض يضم أكثر من 400 عمل فني من لوحات تشكيلية وصور فوتوغرافية ومحاضرات ثقافية وأمسيات غنائية وعروض مسرحية.
وأبان الحمود أن المعرض يهدف إلى إبراز جهود المبدعين من فناني وفنانات المنطقة في مختلف المجالات الفنية، وكذلك تدعيمها بالمشاركات الثقافية في معرض افتراضي يحقق التباعد الاجتماعي ويركز على سلامة المشاركين .
ودعت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة حائل الفنانين الراغبين للمشاركة بأعمالهم في المعرض، إضافة بياناتهم وحساباتهم في مواقع التواصل ومراسلة الجمعية من خلال حسابها في تويتر , كما يمكن دخول المعرض عبر الرابط الآتي: https://my.matterport.com/show/?m=azxshLR47ts .
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17:51ت م
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