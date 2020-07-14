حائل 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسافتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون المكلف عبدالعزيز ‏السماعيل اليوم، معرض "فن وثقافة حائل" الافتراضي، بتقنية الواقع المعزز ثلاثي ‏الأبعاد , وذلك في المركز الثقافي بحائل ‏.‏وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية الثقافة والفنون بمنطقة حائل خلف ‏الحمود، أن المعرض يضم أكثر من 400 عمل فني من لوحات تشكيلية ‏وصور ‏فوتوغرافية ومحاضرات ثقافية وأمسيات غنائية وعروض مسرحية.‏وأبان الحمود أن المعرض يهدف إلى إبراز جهود المبدعين من فناني وفنانات المنطقة ‏في مختلف المجالات الفنية، وكذلك تدعيمها بالمشاركات الثقافية في معرض افتراضي ‏يحقق التباعد الاجتماعي ويركز على سلامة المشاركين .‏ودعت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة حائل الفنانين الراغبين للمشاركة بأعمالهم ‏في المعرض، إضافة بياناتهم وحساباتهم في مواقع التواصل ومراسلة الجمعية من خلال ‏حسابها في تويتر , كما يمكن دخول المعرض عبر الرابط الآتي: ‏https://my.matterport.com/show/?m=azxshLR47ts‏ . ‏ ‏‏ // انتهى //17:51ت م0187