ثقافي / جمعية الثقافة والفنون بحائل تفتتح معرض "فن وثقافة حائل" ‏الافتراضي ‏

الثلاثاء 1441/11/23 هـ الموافق 2020/07/14 م واس
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حائل 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس
افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون المكلف عبدالعزيز ‏السماعيل اليوم، معرض "فن وثقافة حائل" الافتراضي، بتقنية الواقع المعزز ثلاثي ‏الأبعاد , وذلك في المركز الثقافي بحائل ‏.‏
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية الثقافة والفنون بمنطقة حائل خلف ‏الحمود، أن المعرض يضم أكثر من 400 عمل فني من لوحات تشكيلية ‏وصور ‏فوتوغرافية ومحاضرات ثقافية وأمسيات غنائية وعروض مسرحية.‏
وأبان الحمود أن المعرض يهدف إلى إبراز جهود المبدعين من فناني وفنانات المنطقة ‏في مختلف المجالات الفنية، وكذلك تدعيمها بالمشاركات الثقافية في معرض افتراضي ‏يحقق التباعد الاجتماعي ويركز على سلامة المشاركين .‏
ودعت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة حائل الفنانين الراغبين للمشاركة بأعمالهم ‏في المعرض، إضافة بياناتهم وحساباتهم في مواقع التواصل ومراسلة الجمعية من خلال ‏حسابها في تويتر , كما يمكن دخول المعرض عبر الرابط الآتي: ‏https://my.matterport.com/show/?m=azxshLR47ts‏ . ‏ ‏
‏ // انتهى //
17:51ت م
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