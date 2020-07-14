جيزان 23 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 14 يوليو 2020م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أتربة مثارة على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة وشبه انعدام في مدى الرؤية .وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة وذلك بالحذر وعدم السرعة عند قيادة المركبات في الأجواء الغابرة وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة أو المرور تحت أسلاك الضغط العالي وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والدعائية عند نشاط الرياح السطحية مع أفضلية البقاء بالمنازل في مثل هذه الظروف الجوية وعدم الخروج إلا عند الضرورة وخاصة من يعانون من أمراض بالجهاز التنفسي، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني‏https://www.998.gov.saوأكد الغامدي بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.// انتهى //17:52ت م0188