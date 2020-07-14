القاهرة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واستراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم وانخفض رأس المال السوقي بنحو 8.6 مليار جنيه ليغلق عند 595.9 مليار جنيه، مقابل 604.5 مليار جنيه أمس.وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22 % ليغلق عند مستوى 10873.53 نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 " بنسبة 1.89 % ليغلق عند مستوى 1520.35 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.68 1.84%.// انتهى //18:02ت م0189