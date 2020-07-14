الخرطوم 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسارتفع معدل التضخم في السودان إلى نسبة قياسية، حيث وصلت إلى 136% لشهر يونيو .وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان، "وصل معدل التضخم السنوي لشهر يونيو 136.36%، مرتفعًا بنسبة 22.13% عن شهر مايو الذي سجل 114.23%".وسجل معدل التضخم في المناطق الحضرية في شهر يونيو الماضي 112.41% مقابل 96.93% لشهر يونيو، فيما تصاعد المعدل في المناطق الريفية في شهر يونيو إلى 155.1% مقارنة بـ 127.38% لشهر مايو.وأرجع الجهاز المركزي الارتفاع المخيف لمعدل التضخم إلى زيادة جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات خاصة أسعار الخبز والحبوب واللحوم واللبن والجبن والبيض.وأعلن البيان عن ارتفاع كبير في أسعار مجموعة النقل، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي انعكس على زيادة تكلفة تذاكر المواصلات الداخلية، إضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكن نظرًا لارتفاع أسعار غاز الطبخ والفحم النباتي، علاوة على أسعار مجموعة الترويح والثقافة نسبة لارتفاع أسعار المعدات السمعية والبصرية ومعدات التصوير.// انتهى //18:03ت م0190