الدمام 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليه 2020 م واسكشف فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز تأكد في الدمام بلغ 70 ألف مستفيد وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.وأبانت أن المركز يعمل على فترتين حيث تكون الصباحية من 8 صباحاً حتى 4 مساءً، والفترة المسائيّة من 4 مساءً حتى 12 في منتصف الليل.تجدر الإشارة إلى أن مراكز "تأكد" خُصصتها " الصحة" للذين لايشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب، ويُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي" حيث تتواجد مراكز تأكد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبين مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي .// انتهى //18:06ت م0191