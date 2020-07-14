جدة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسنظمت جامعة الملك عبدالعزيز ، أمس لقاءً مفتوحاً افتراضياً ، للتعريف بجمعية متلازمة النجاح الخيرية بجدة ، بحضور نائبة مدير مركز الطوارئ والكوارث نائبة المشرف العام على إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة الأستاذة المشاركة بكلية الدراسات العليا التربوية الدكتورة لينا بنت عمر صديق .وتناولت مسؤولة الإعلام في الجمعية رزان سعد الشايع ، خلال اللقاء الذي حضره أكثر من 500 مستفيد ، نشاط الجمعية وتبادل الخبرات والمعلومات حول تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي من خلال توفير التسهيلات البيئية والبشرية ، فضلاً عن تثقيف المجتمع بجميع شرائحه بالأشخاص ذوي الإعاقة داخل الجامعة وخارجها .ويعكس اللقاء إسهامات جامعة الملك عبد العزيز المتواصلة لمبادرات التنمية المجتمعية المستدامة والمبنية على القناعة الراسخة بالمسؤولية الاجتماعية ، بجانب أهدافه التي تكمن في توعية وتثقيف المجتمع بجميع شرائحه بالأشخاص ذوي الإعاقة ، ودعمهم وتمكينهم وفقا لرؤية المملكة2030 .من جانبه أعرب مدير جمعية متلازمة النجاح إبراهيم غازي ، عن شكره لجامعة الملك عبد العزيز على التعاون والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة.يُذكر أن جمعية متلازمة النجاح جاءت لسد الفراغ والحاجة إلى كيان اجتماعي يهتم بالشباب والفتيات ذوي متلازمة داون لاسيما من هم فوق 16 سنة ، في حين تعد الجمعية الأولى والوحيدة في مدينة جدة المتخصصة في رعاية هؤلاء الشباب ، وذلك من خلال تقديمها سلسلة من الفعاليات الإرشادية والتربوية والتوعوية لعائلاتهم ، فضلا عن برامج تدريبية وتأهيلية لتوظيفهم في أعمال وحرف تتناسب مع قدراتهم بما يكفل لهم العيش الكريم والاعتماد على الذات.// انتهى //18:25ت م0195