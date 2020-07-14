الجزائر 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا اليوم، عن تسجيل 527 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 20216 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.وكشف جمال فورار خلال مؤتمر صحفي يومي عن تسجيل 10 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1028 وفاة، مشيراً إلى تسجيل مغادرة 276 شخصا المستشفيات في يوم واحد بعد خضوعهم للعلاج ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 14295 حالة.// انتهى //19:23ت م0209