تونس 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واستلقى وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ، اليوم مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تطرق خلالها الوزيران إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في جميع المجالات، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأفاد بيان للخارجية التونسية، أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال، على متانة العلاقات التونسية الأمريكية وما تتميز به من طابع إستراتيجي، وأعربا عن الحرص على مزيد الارتقاء بالشراكة القائمة بين البلدين في شتى المجالات خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين.كما تم خلال الاتصال، تبادل وجهات النظر في شأن عدد من الملفات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا، حيث أكد الريّ في خصوص الأزمة في ليبيا على أهمية تضافر الجهود لدفع المساعي الرامية إلى استئناف العملية السياسية قصد التوصلّ إلى حل سياسي ليبي- ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وإلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة حفاظا على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة ككل.واتفق الوزيران كذلك على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما، وحسن الإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة، وتكثيف تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين.// انتهى //19:31ت م0210