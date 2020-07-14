إسلام آباد 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسلقي ثلاثة جنود مصرعهم وأصيب ثمانية بجروح جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون اليوم على دورية عسكرية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الهجوم وقع في منطقة "بنجكور" القريبة من الحدود مع إيران، حيث أطلق مسلحون مجهولون النار على آلية عسكرية كانت تقوم بأعمال دورية روتينية في المنطقة.وأضاف أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الهجوم، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى العسكري في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان بطائرات مروحية، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.// انتهى //19:31ت م0211