إسلام آباد 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأعلنت السلطات الباكستانية عن تسجيل 1979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، و50 حالة وفاة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه بعد إعلان هذه الحصيلة، بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 253603 حالة، ووصل إجمالي الضحايا إلى 5320 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي عدد المتعافين 170656 شخصا، وتوجد 2151 حالة في وضع حرج.// انتهى //19:33ت م0213