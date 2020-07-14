الرياض 23 ذو القعدة 1441هـ الموافق 14 يوليو 2020م واساستكملت جمهورية جيبوتي، الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة على ميثاق تأسيس ‎مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الذي وُقع بالرياض يوم 6 يناير 2020م، من قبل وزراء خارجية الدول المطلة.وقال سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي في الرياض ضياء الدين بامخرمة: "إنه ‏حرصاً من حكومة جمهورية ‎جيبوتي على أهمية دعوة ‎المملكة العربية السعودية الشقيقة لإنشاء ‎مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، فقد استكملت جمهورية جيبوتي الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة على ميثاق تأسيس المجلس".وأضاف، أن قيادات وشعوب تلك الدول تعلق على إنشاء هذا المجلس الطموح آمالاً عظيمة في الاستقرار والتنمية والتعاون الاقتصادي والسياسي المثمر؛ راجياً من الله انطلاقة مباركة وموفقة للمجلس في أقرب الآجال والذي سيكون مقره في الرياض.// انتهى //19:39ت م0214