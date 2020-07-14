الرياض 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واستبدأ يوم غدٍ الأربعاء فعاليات الدراسة الكشفية العربية الرقمية للشارة الخشبية (الجلسات النظرية) التي يُنظمها الإقليم الكشفي العربي بالتعاون مع الجمعيات الكشفية العربية، واللجنة الكشفية العربية الفرعية لتنمية القيادات ومستشاري خدمات المنظمة الكشفية العالمية بالإقليم الكشفي العربي لتنمية القيادات والحماية من الأذى.وتأتي تلك الدراسة التي سيشهد حفل افتتاحها الافتراضي الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي ، وعدد من مسؤولي الحركة الكشفية العالمية والعربية ، حرصاً من الإقليم الكشفي العربي – المنظمة الكشفية العربية - على استمرار تنفيذ الأنشطة الكشفية على جميع المستويات واستخدامات التدريب عن بعد .وسيشارك في الدراسة التي جاءت توصية من مفوضي التدريب وتنمية القيادات بالجمعيات الكشفية العربية خلال الاجتماع الذي عُقد في مايو الماضي ، 63 دارساً ودارسة يمثلون 18 جمعية كشفية عربية.وأكد الإقليم الكشفي العربي بمناسبة تلك الدراسة حرصه على التمسك والالتزام بأصول وثوابت الحركة الكشفية، واحترامه لخصوصية كل جمعية في تأهيل وتقييم وإجازة قادتها وفق مسارها التدريبي المعتمد وطنيا, مُشيراً الى أنه تم التنسيق والتشاور مع مفوضي التدريب وتنمية القيادات بالجمعيات الكشفية العربية حول اختيار الموضوعات العامة التي يمكن تقديمها عن بعد من ضمن محتوى تأهيل الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية التي تحقق الفائدة المرجوة، ولا تؤثر على دور الجمعية الكشفية الوطنية في استكمال تأهيل قادتها وفق خصوصيتها من حيث التقييم الشخصي للقائد وأنشطة الممارسة العملية والمشروعات الشخصية والتطبيقية ومدى تفاعل وتعاون وإيجابية القائد, و هي من الأمور التي ستستكملها كل جمعية وفق نظامها التدريبي.// انتهى //19:56ت م0215