لندن 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأعلنت الحكومة البريطانية اليوم فرض ارتداء أقنعة الوجه داخل أماكن التسوق ابتداءً من يوم 24 يوليو الجاري.وأوضح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن الخطوة تأتي في إطار محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد مجدداً، وتوفير أكبر قدر من الثقة والأمان للشعب وللعاملين في مختلف الأسواق.وأشار إلى انه سيتم فرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى مئة جنيه إسترليني على جميع من يخالفون اللائحة الجديدة.// انتهى //19:56ت م0216