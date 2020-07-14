أبها 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسحققت طالبتان من مكتب التعليم ببلقرن التابع لإدارة تعليم بيشة، الفوز في أولمبياد العلوم والرياضيات، وذلك على المستوى الوطني.وحصلت الطالبة همس بنت محمد القرني من متوسطة الشعف على المركز السادس مكرر مسار ( علوم )، فيما حصلت الطالبة أسيل بنت سالم القرني من إبتدائية البظاظة على المركز السابع مسار ( علوم ).وهنأ مدير تعليم بيشة خالد الغامدي الطالبات الفائزات، مثمناً جهود شركاء النجاح من الأُسر ، والمدارس ، وإدارة نشاط الطالبات ، لافتًا النظر إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها إدارة التعليم ببيشة في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.// انتهى //19:57ت م0217