نجران 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسواصلت صحة نجران بالتعاون مع الجهات المختصة تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية الميدانية في الأماكن العامة والمقاهي والمراكز الرياضية والمتنزهات وصالات الأفراح. حيث تأتي هذه الأنشطة للتأكيد على أهمية تطبيق السلوكيات الصحية، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، إضافةً إلى التوعية بأهمية النظافة الشخصية والطريقة الصحيحة لغسل اليدين للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .// انتهى //20:23ت م0222