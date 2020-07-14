محايل 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واساستقبل محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي بمكتبه اليوم، رئيس خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالمنطقة الجنوبية العميد الركن سعيد بن علي الهاجري، ومساعده العقيد الركن عبدالله بن أحمد الشهري، بحضور وكيل المحافظة يحى بن محمد العاصمي.وجرى خلال اللقاء تسليم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لبعض ذوي وأبناء الشهداء بالمحافظة .// انتهى //20:26ت م0224