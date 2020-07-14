المدينة المنورة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واستشارك الإدارة ‫العامة للتعليم بالمدينة المنورة ، ممثلة بإدارتي التدريب والابتعاث (بنين - بنات) بـ 263 برنامجاً و 76 مدربا ومدربة في المرحلة الثالثة من برامج ‫التطوير المهني التعليمي التي أطلقتها ‫وزارة التعليم عبر منصة ‫التدريب الصيفي 2020‬ عن بُعد‬ لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.وتأتي البرامج التدريبية بواقع 113 برنامجاً يقدمها 35 مدرباً في قطاع البنين ، و 150 برنامجاً تقدمها 41 مدربة في قطاع البنات .وأوضحت مديرة إدارة التدريب والابتعاث (بنات) بتعليم المدينة المنورة مريم المحمدي ، أن التدريب الصيفي يأتي في إطار توجهات وزارة التعليم الرامية إلى تمهين وظيفة المعلم ، وتعزيز ثقافة التطوير المهني ، و تحقيق نواتج تعلم تدعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية ، مُشيرةً إلى أن هذه البرامج التدريبية تشمل مجالات مهارية وفنية تتعلق بإستراتيجيات التعليم الحديثة ، وتقنية تتناول التعليم الإلكتروني وإدارة الفصول الافتراضية والأمن السيبراني وتقنيات التعليم ، كما تتناول مجالات القيادة ، والأمن والسلامة والطفولة والإرشاد والتقويم والبحوث الإجرائية ، وتنفذ جميعها عن بعد عبر منصة "زوم".// انتهى //20:54ت م0228