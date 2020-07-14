عام / تعليم المدينة المنورة يُشارك بـ 265 برنامجاً في التطوير المهني الصيفي
الثلاثاء 1441/11/23 هـ الموافق 2020/07/14 م واس
المدينة المنورة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس
تشارك الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة ، ممثلة بإدارتي التدريب والابتعاث (بنين - بنات) بـ 263 برنامجاً و 76 مدربا ومدربة في المرحلة الثالثة من برامج التطوير المهني التعليمي التي أطلقتها وزارة التعليم عبر منصة التدريب الصيفي 2020 عن بُعد لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.
وتأتي البرامج التدريبية بواقع 113 برنامجاً يقدمها 35 مدرباً في قطاع البنين ، و 150 برنامجاً تقدمها 41 مدربة في قطاع البنات .
وأوضحت مديرة إدارة التدريب والابتعاث (بنات) بتعليم المدينة المنورة مريم المحمدي ، أن التدريب الصيفي يأتي في إطار توجهات وزارة التعليم الرامية إلى تمهين وظيفة المعلم ، وتعزيز ثقافة التطوير المهني ، و تحقيق نواتج تعلم تدعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية ، مُشيرةً إلى أن هذه البرامج التدريبية تشمل مجالات مهارية وفنية تتعلق بإستراتيجيات التعليم الحديثة ، وتقنية تتناول التعليم الإلكتروني وإدارة الفصول الافتراضية والأمن السيبراني وتقنيات التعليم ، كما تتناول مجالات القيادة ، والأمن والسلامة والطفولة والإرشاد والتقويم والبحوث الإجرائية ، وتنفذ جميعها عن بعد عبر منصة "زوم".
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20:54ت م
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