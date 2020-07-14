مكة المكرمة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واساستفاد 264 طالباً من الدورة الصيفية المكثّفة لحفظ ومراجعة القرآن الكريم عبر مقرأة الحرمين الإلكترونية " عن بُعد " لعام 1441 هـ في أفرع الدورة الخمسة بمشاركة 20 معلماً لتصحيح التلاوة والحفظ والمراجعة والتثبيت والإقراء والإجازة والقاعدة النورانية .وبين مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام غازي بن فهد الذبياني أنه منذ بداية المسابقة استفاد من الفرع الأول ( ٣٠ جزءًا) ٩٣ طالباً والفرع الثاني (٢٠ جزءًا) ٢٥ طالباً والفرع الثالث (١٥ جزءًا) ٣٥ طالباً والفرع الرابع (١٠ أجزاء) ٣٤ طالباً والفرع الخامس (٥ أجزاء) ٥٩ طالباً موضحاً أن الوقت في الدورة قد وزع على(٨) ساعات يومياً وعلى مدار (٢٠) يوماً .// انتهى //20:56ت م0229