المدينة المنورة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسقدم مستشفى النساء والولادة بمنطقة المدينة المنورة خدمات طبية متكاملة في العديد من التخصصات الطبية لأكثر من 160248 مراجعا خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 .وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أن الإحصائيات الصادرة من قسم الإحصاء بالمستشفى أظهرت أن قسم الطوارئ استقبل 90456 حالة خلال النصف الأول لعام 2020 م.كما استفاد 69792 مراجعا من الخدمات الطبية التي قدمتها العيادات الخارجية في العديد من التخصصات الطبية، كما عمل 5203 عمليات جراحية عامة ، وعمل 563702 من الفحوص المخبرية، وقام قسم الأشعة بعمل 35799 صورة أشعة .وبلغ اجمالي المرضى المنومين 16517 كما أجري 2348 ولادة قيصرية و 4765 ولادة طبيعية , وبلغ إجمالي المواليد بلغ 7113 طفلا وطفلة.// انتهى //21:03ت م0230