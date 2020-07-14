الرياض 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسعقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل أمس، اجتماعًا "عن بعد" مع ممثلي أندية دوري الدرجة الثالثة بمشاركة الأمين العام إبراهيم القاسم وأعضاء المجلس الدكتور خالد المقرن وتركي السلطان ونعيم البكر.وشهد الاجتماع مناقشة روزنامة الموسم الرياضي المقبل، واستعراض الاقتراحات والأفكار التي طرحها ممثلو الأندية وأبرز الملحوظات والصعوبات التي تواجههم.وأبدى المسحل سعادته بالالتقاء بممثلي الأندية، مؤكدًا أن الطلبات التي عرضت ستدرس، للخروج بأفضل القرارات الممكنة للإسهام في تطوير الدوري في المواسم المقبلة.// انتهى //21:20ت م0232