داكار 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسسجلت السنغال 45 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء 764 فحصاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس منذ مارس الماضي إلى 8243 مصاباً.وأكد بيان لوزارة الصحة السنغالية اليوم أن 66 مصاباً تعافوا ليصل العدد الاجمالي للمصابين الذين شفوا من الفيروس إلى 5580 مصاباً.ووصل عدد الوفيات 150 شخصاً. ويواصل 2512 مصاباً علاجهم في المستشفيات.// انتهى //21:28ت م0233