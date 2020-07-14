القاهرة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسسيطرت وزارة البترول المصرية اليوم على حريق هائل بأحد الأنابيب البترولية على طريق القاهرة الإسكندرية وتسبب في اشتعال عدد من السيارات وإصابة عدد من الأشخاص.وذكرت الوزارة في بيان أنه سُيطر على الحريق الذي اندلع في خط البترول الخام (شقير - مسطرد) في أول طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي، موضحةً أن الحريق جاء نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق، ما أدى إلى اشتعال الخام المتسرب.// انتهى //21:33ت م0234