سكاكا 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسدشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي اليوم ، خدمة "تأكد" للفحص الموسع عن فيروس كورونا داخل السيارات ، بهدف استقبال المواطنين والمقيمين الذين لا يوجد لديهم أعراض ، ويرغبون بالكشف والتأكد من سلامتهم ، وذلك بعد حجز الموعد عبر تطبيق "صحتي".وأوضح الرويلي أن الخدمة ستكون متاحة للمراجعين من الساعة 4 مساءً وحتى الساعة 12 ليلاً ، بجوار مركز الأمير عبدالإله بمدينة سكاكا من الجهة الشرقية ، داعياً المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بزيارة مركز الفحص حتى وإن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة ، منوهاً بدعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي لدعمهما للقطاع الصحي بالمنطقة بمتابعة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز الربيعة.// انتهى //22:11ت م0243