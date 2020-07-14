الرياض 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسألغيت دورة بازل السويسرية الدولية لكرة المضرب التي كانت مقررة بين 24 أكتوبر والأول من نوفمبر بسبب "عدم اليقين الطبي والاجتماعي والاقتصادي" في مواجهة وباء "كوفيد-19"، بحسب ما أعلنه المنظمون الثلاثاء.وأوضح المنظمون في بيان أن "رابطة اللاعبين المحترفين صادقت رسمياً على طلب الإلغاء الذي تقدمت به بازل، في وقت سبق لإدارة الدورة أن أعلنت في منتصف يونيو أن تنظيمها سيكون غير مسؤول وغير واقعي بسبب عدم اليقين الطبي والاجتماعي والاقتصادي المرتبط بالوضع" الصحي.وستقام النسخة الـ 50 من الدورة التي توج السويسري روجيه فيدرر بلقبها 10 مرات، في الفترة بين 23 و31 أكتوبر 2021.وحددت رابطة اللاعبين المحترفين استئناف المنافسات منتصف أغسطس المقبل في الولايات المتحدة بإقامة دورة واشنطن، على أن تحتضن نيويورك بعدها منافسات دورة سينسيناتي للماسترز (1000 نقطة)، وتليهما بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى من 31 أغسطس إلى 13 سبتمبر بدون جمهور.وعلى عكس ترتيبهما المعتاد، ستسبق بطولة الولايات المتحدة بطولة رولان غاروس الفرنسية التي أجلت سابقاً من موعدها الأولي، وباتت في الفترة بين 27 سبتمبر و11 أكتوبر أمام حضور جماهيري حتى 20 ألف متفرج في الأدوار الأولى، وقبلها تقام دورتا الماسترز في مدريد وروما في 13 و20 سبتمبر توالياً.// انتهى //22:12ت م0244