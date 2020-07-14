جدة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية " كاوست " اليوم هاكاثون الابتكار في الشؤون الحكومية والأمن ضمن برامج الابتكار بالجامعة لتحسين الخدمات وتوفير حلول مبتكرة تساعد في تطوير أقسامها .وألقى نائب رئيس كاوست للشؤون الحكومية، سليمان الثنيان، كلمة بهذه المناسبة أكد خلالها أهمية هذا الهاكاثون لكاوست وموظفيها خاصة العاملين في إدارة العلاقات الحكومية والأمن، مشجعاً المشاركين من موظفي قسم الشؤون الحكومية والأمن على توليد الأفكار الإبداعية لتحسين الخدمات الجامعية في القسمين .وأشار الثنيان أن برنامج الابتكار بدأ قبل 4 سنوات بفكرة استقبال أفكار وملحوظات جميع موظفي إدارة الشؤون الحكومية منذ 2016م والاستمرار في تطوير البرنامج حتى وصلنا لفكرة هذا الهاكاثون الذي لن يكون الأخير، مؤكداً أنه بتطور العاملين وتطور البرامج الداعمة لهم سيستمر التطوير في إدارة الأمن والشؤون الحكومية.يشار إلى أن تنظيم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لهذا الهاكاثون يأتي تماشيًا مع إستراتيجية الجامعة لخلق مجتمع ابتكاري على مستوى المملكة، حيث دأبت كاوست دائماً على الارتقاء بمستوى الإبداع والابتكار لتحسين خدماتها الداخلية، ومن ضمن مبادراتها كان إطلاق هذا الهاكاثون لخدمات الشؤون الحكومية والأمن بهدف التحول من رضى العملاء إلى التميز في خدمتهم.ويهدف الهاكاثون إلى صقل وتنمية موضوع الابتكار بين موظفي الإدارة (أكثر من 300 موظف)، ورفع مستوى الابتكار في داخل إدارة الشؤون الحكومية والأمن، كما يعزز مخرجات أفكار البرنامج بما يخدم الإدارتين والجامعة ككل، فضلاً عن جعل بيئة عمل الشؤون الحكومية بيئة متميزة يطمح الجميع للعمل فيها، طبقاً لشعارها (التميز والإبداع).// انتهى //22:12ت م0245