الرياض 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واساستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، سفير الجمهورية الإيطالية لدى المملكة روبرتو كانتوني.وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة لمناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ومواقف البلدين منها، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:19ت م0246