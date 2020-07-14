تعـز 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسرصد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن 311 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين في محافظة تعز اليمنية خلال النصف الأول من العام 2020م.وذكر تقرير صادر عن المركز نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن انتهاكات الميليشيات تسببت في مقتل 59 مدنياً بينهم 14 امرأة و 16 طفلاً، إما بالقذائف التي تطلقها على الأحياء السكنية أو برصاص القناصة التابعين لها.وأشار التقرير إلى أن الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها ميليشيا الحوثي في الطرق والمزارع والمنازل تسببت خلال الفترة نفسه بمقتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان.وأضاف أن فرق المركز وثقت وفاة 4 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة حرقاً وإعدام مدنيين اثنين وتعذيب طفل واحد حتى الموت من قبل مليشيا الحوثي.ورصد تقرير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن, ارتكاب ميليشيا الحوثي ثمان مجازر دموية راح ضحيتها 27 مدنياً بينهم 8 نساء و8 أطفال، وأصيب 33 مدنيا بينهم 7 نساء و5 طفلات، إلى جانب ارتكاب 121 انتهاكا بحق الممتلكات العامة والخاصة بالمدينة.// انتهى //22:38ت م0248