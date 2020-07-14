الرياض 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسنظمت جمعية الكشافة العربية السعودية ، مساء اليوم لقاءً افتراضياً بعنوان " إدارة الضغوط في وقت الأزمات " ، ضمن البرامج التثقيفية التي تُنظمها الجمعية لقياداتها الكشفية .وتضمنت الدورة التي قدمها المُدرب علي بن سعد الأحمري ، العديد من المحاور بدأها بالتعريف بالفروق بين الضغوط والتوتر والقلق ، واستعراض مصادر الضغوط ونتائجها ومؤشراتها ، وشرح كيفية التعامل مع الضغوط ، بالإضافة إلى تقنيات تخفيف الضغوط من خلال تغيير البيئة الخارجية وكذا الداخلية ، وتغيير حركة الجسم وتقبل الوضع .// انتهى //22:38ت م0249