اجتماعي / جمعية الكشافة تُنظم دورة " إدارة الضغوط وقت الأزمات "
الثلاثاء 1441/11/23 هـ الموافق 2020/07/14 م واس
الرياض 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس
نظمت جمعية الكشافة العربية السعودية ، مساء اليوم لقاءً افتراضياً بعنوان " إدارة الضغوط في وقت الأزمات " ، ضمن البرامج التثقيفية التي تُنظمها الجمعية لقياداتها الكشفية .
وتضمنت الدورة التي قدمها المُدرب علي بن سعد الأحمري ، العديد من المحاور بدأها بالتعريف بالفروق بين الضغوط والتوتر والقلق ، واستعراض مصادر الضغوط ونتائجها ومؤشراتها ، وشرح كيفية التعامل مع الضغوط ، بالإضافة إلى تقنيات تخفيف الضغوط من خلال تغيير البيئة الخارجية وكذا الداخلية ، وتغيير حركة الجسم وتقبل الوضع .
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22:38ت م
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