واشنطن 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالاً هاتفياً اليوم، مع الرئيس الدومينيكي المنتخب لويس أبي نادر.وجرى خلال الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة إلى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التعاون بين البلدين لتحقيق الأمن والازدهار في منطقة البحر الكاريبي.وهنأ وزير الخارجية الأمريكي، الرئيس الدومينيكي على فوزه في انتخابات 5 يوليو، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بالعمل مع إدارة الرئيس الدومينيكي المنتخب.// انتهى //23:01ت م0251