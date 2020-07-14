تونس 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأنقذت قوات من البحرية التونسية 11 مهاجراً غير شرعي بعد أن أوشك مركبهم على الغرق قبالة سواحل مدينة المهدية شرق تونس.وأضافت مصادر أمنية بالمدينة أن حرس الحدود البحري تلقى نداء استغاثة حول تعرض مركب لمهاجرين غير شرعيين كان في اتجاه السواحل الإيطالية إلى عطب وهو بصدد الغرق لتتوجه خافرة بحرية للمركب وتنقذ المهاجرين غير الشرعيين.وأضافت المصادر أن الحرس البحري في المدينة رصد في وقت سابق اليوم مركباً في عرض البحر يعاني من عطب ليتبين أنه يحمل 13 مهاجراً غير شرعي كانوا في عملية هجرة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية.// انتهى //23:11ت م0254