طرابلس 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسسجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض 51 حالة إصابة بفيروس كورونا، و3 حالات شفاء من الفيروس إضافة إلى حالتي وفاة.وذكر المجلس في بيان له اليوم أن طرابلس شهدت 19 حالة جديدة، و10 حالات مخالطة، وفي سبها 12 حالة مخالطة، بالإضافة إلى حالة جديدة وأخرى مخالطة في مصراتة، و8 حالات مخالطة في زليتن.كما سجل 3 حالات شفاء من زليتن، وحالتي وفاة من سبها.وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 1563 حالة، منها 1151 حالة تتلقى الرعاية الطبية، و370 حالة تماثلت للشفاء، ووفاة 42 حالة.// انتهى //23:21ت م0255