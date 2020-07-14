الخرطوم 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسعقدت الإيقاد اليوم قمة عبر تقنية الفيديو برئاسة رئيس مجلس الوزراء السوداني رئيس الدورة الحالية للإيقاد الدكتورعبدالله حمدوك، وبمشاركة جميع رؤساء دول الإيقاد.وأوضح وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين في تصريح صحفي أن الاجتماع ناقش تقريراً قدمته لجنة المراقبة الأمنية لتنفيذ قرارات السلام بدولة جنوب السودان، مبيناً أنه رُحب بالخطوات التي قامت بها دولة جنوب السودان في هذا الشأن من ناحية تقسيم الولايات والسعي لتكوين الحكومة الجديدة وذلك من أجل إحلال السلام.وأفاد أن القمة ناقشت أيضاً، تقريراً قدمه السودان حول استعدادات وتعامل دول الإيقاد مع جائحة كورونا، مبيناً أنه بالرغم من أن الجائحة تسبّبت في فقدان العديد من الأرواح، وأثّرت سلباً على اقتصاد دول الإيقاد إلا أن التعامل مع الجائحة كان بمستوى عال، ونجحت دول الإيقاد في تقليل الآثار السلبية للجائحة.وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الأجندات الأخرى، من أهمها اختيار رئيس للجنة المراقبة.// انتهى //23:22ت م0256