واشنطن 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأنهى سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليومية على ارتفاع.وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي تداوله على ارتفاع 556.79 نقطة، أو 2.13 في المئة، إلى 26642.59 نقطة، بينما سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي ارتفاعاً 42.30 نقطة، أو 1.34 في المئة ليغلق عند 3197.52 نقطة.وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 97.74 نقطة، أو 0.94 في المئة، إلى 10488.58 نقطة.// انتهى //00:47ت م0272