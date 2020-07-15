السيح 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأغلقت بلدية الخرج اليوم ، 16 منشأة تجارية في مدينة السيح ، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية ، وذلك ضمن حملة رقابية مكثفة على مجموعة من المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيقها للإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأكدت البلدية أهمية المتابعة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، والتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، ومتابعة آلية تخزينها .وأفادت أن إدارة الرقابة الصحية أتلفت كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ، وضبطت عمالة في عدد من المطاعم لا تحمل شهادات صحية ، وطُبقت الغرامات بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.// انتهى //00:59ت م0276