الرياض 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واستأهلت لاعبة المنتخب السعودي للجامعات نجد فهد إلى الدور نصف النهائي لبطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات فيفا 20.وتغلبت نجد على لاعبة منتخب جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب بنتيجة 9 مقابل 2 ، وتعادلها في مباراة الإياب بنتيجة 1- 1 ، لتلتقي بنظيرتها الإماراتية غداً في نصف النهائي.وهنأ رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المريني اللاعبة نجد فهد على التأهل ، متمنياً لها التوفيق في مواجهة الغد في نصف نهائي البطولة وتحقيق اللقب وتشريف السعودية في هذا المحفل العالمي الذي يُعد إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الرياضات الجامعية الإلكترونية.وقال :"ما قدمته اللاعبة نجد من مستويات مشرفة يؤكد حرص الاتحاد على تشريف المملكة في كل محفل عالمي يشارك به".// انتهى //01:01ت م0278