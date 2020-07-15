القاهرة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 929 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 73 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة شفاء، و 4008 حالات وفاة.//انتهى//01:06ت م0282