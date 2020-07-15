الرياض 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسهنأ معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، صحيفة عرب نيوز بمناسبة إطلاق موقعها الجديد باللغة الفرنسية، وقال :"إن الموقع الجديد باللغة الفرنسية سيعزز التواصل مع الناطقين بالفرنسية، ويمكن من الحصول على الأخبار والمعلومات من مصادرها، مما يزيد من قنوات التواصل بين الشعوب"، متمنياً لفريق "عرب نيوز" التوفيق والنجاح على هذا الإنجاز.جاء ذلك خلال احتفال افتراضي لإطلاق صحيفة عرب نيوز موقعها بالفرنسية، وهي نسختها الرقمية الدولية الثالثة، وقد تم إطلاق الموقع رسميًا في اليوم الوطني الفرنسي، بمشاركة فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن إطلاق عرب نيوز بالفرنسية يعكس دور المملكة العربية السعودية الرائد في التبادل والتفاعل، في عالمٍ يتزايد فيه الترابط يومًا بعد يوم، ويؤكد رسالة المملكة في دعم العالمية اللغوية والفكرية، مشيرا إلى أن النسخة الفرنسية، تمثل مجالاً خصباً لتسويق الصحافة السعودية، التي لطالما شكلت آراء عربية وإنجليزية، وستكسب العديد من المتابعين الناطقين باللغة الفرنسية.وافتتح رسمياً سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة، فرانسوا جوييت، إطلاق أحدث إضافة لعرب نيوز، ووصفها بالجسر بين الثقافتين الفرنسية والسعودية، مبينا أن موقع عرب نيوز بالفرنسية سيقدم نظرةً جديدة عن ثراء العالم العربي وتنوعه، وهو مشروع يرمز للعلاقة المتينة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية.من جانبه لفت رئيس تحرير عرب نيوز فيصل عباس، إلى أن النسخة الفرنسية تسعى إلى أن تكون صوت جميع العرب الناطقين بالفرنسية.// انتهى //01:16ت م0283