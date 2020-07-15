أنجامينا 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسوافق صندوق النقد الدولي على منح تشاد 68 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها جائحة كوفيد-19.وأوضح الصندوق في بيان له أن الاقتصاد التشادي تأثر بشدة من جراء صدمة جائحة كوفيد-19 وصدمة معدلات التبادل التجاري.وأشار إلى أن هذه التمويلات ستساعد تشاد على توفير تمويلات عاجلة، للإنفاق على الصحة وتوفير الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرًا وشرائح المجتمع الهشة.ويعد هذا المبلغ القسط الثاني الممنوح لتشاد لسد الاحتياجات العاجلة للميزانية وميزان المدفوعات نتيجة لتدهور الظروف الاقتصادية العالمية وجهود احتواء جائحة كوفيد-19.// انتهى//02:00ت م0284