عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية بولندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
الأربعاء 1441/11/24 هـ الموافق 2020/07/15 م واس
الرياض 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أنجي دودا، رئيس جمهورية بولندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لشعب بولندا الصديق.
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