عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1441/11/24 هـ الموافق 2020/07/15 م واس
الرياض 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
مجلس الوزراء يطلع على استعدادات الحج ويناقش مستجدات كورونا
أمير القصيم يزور محافظة البكيرية ويتفقد عدداً من المشروعات التنموية بها
د. العواد: الإعلام شريك مهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان
"بلدي الرياض" يقدم 28 مبادرة للتطوير والتحسين
المملكة تؤكد شراكتها الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف
المملكة تدين انتهاكات ميانمار ضد الروهينغا
المملكة تؤكد ثبات موقفها من حل الأزمة السورية سياسياً
خطط استباقية لعودة الحركة في المنافذ الحدودية
رسائل توعوية بست لغات لحجاج هذا العام
باليستي حوثي يستهدف المدنيين في مأرب
انخفاض منحنى الإصابة بكورونا وارتفاع حالات التعافي
البرلمان الليبي يجيز لمصر التدخّل عسكرياً
المرجعيات الدينية بالقدس ترفض إغلاق «باب الرحمة» بالأقصى
بكين: الموقف الأميركي بشأن البحر الجنوبي يقوض «السلام»
// يتبع //
06:02ت م
0003