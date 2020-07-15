الرياض 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:مجلس الوزراء يطلع على استعدادات الحج ويناقش مستجدات كوروناأمير القصيم يزور محافظة البكيرية ويتفقد عدداً من المشروعات التنموية بهاد. العواد: الإعلام شريك مهم في نشر ثقافة ‎حقوق الإنسان"بلدي الرياض" يقدم 28 مبادرة للتطوير والتحسينالمملكة تؤكد شراكتها الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرفالمملكة تدين انتهاكات ميانمار ضد الروهينغاالمملكة تؤكد ثبات موقفها من حل الأزمة السورية سياسياًخطط استباقية لعودة الحركة في المنافذ الحدوديةرسائل توعوية بست لغات لحجاج هذا العامباليستي حوثي يستهدف المدنيين في مأربانخفاض منحنى الإصابة بكورونا وارتفاع حالات التعافيالبرلمان الليبي يجيز لمصر التدخّل عسكرياًالمرجعيات الدينية بالقدس ترفض إغلاق «باب الرحمة» بالأقصىبكين: الموقف الأميركي بشأن البحر الجنوبي يقوض «السلام»// يتبع //06:02ت م0003