وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الإسكان والتنمية ) : قطاع الإسكان أحد أهم قطاعـات التنمية بأبعادها الاقتصـادية والاجتماعيـة ، ويحظى باهتمام غير عادي من خلال الاستراتيجية التي تقوم عليها وزارة الإسكان برؤية شاملة لتنظيم وتوفير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة ، ببرامج ومنتجات متنوعة ومتكاملة من جانبها ، بالتوازي مع برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام في شراكة واضحة المعالم والنتائج لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة وفقاً لرؤية المملكة الطموحة.واسترسلت : في هذا الإطار ترتكز رؤية ورسالة وأهداف الوزارة على دعم التخطيط والتنظيم والرقابة والبحوث والدراسات والاتصال التوعوي واستدامة موارد الوزارة بالتمويل والاستثمار وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي والسعي إلى استدامة موارد الوزارة ، وقد أسهم ذلك في تيسير استفادة الأسر السعودية وسرّعت من حصولها على الخيارات السكنية التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتها.وختمت : وتتوالى المشروعات والإنجازات التي تقوم عليها الوزارة لتلبية تطلعات المواطنين بمدى زمني قياسي وخيارات عديدة وبأسعار تناسب كافة// يتبع //06:02ت م0006