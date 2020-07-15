عام / الصين تسجل ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 1441/11/24 هـ الموافق 2020/07/15 م واس
شنغهاي 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس
ذكرت السلطات الصحية اليوم الأربعاء أن الصين سجلت ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال يوم أمس.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج في حين لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.
ورصدت الصين أيضا أربعة مرضى لم تظهر عليهم أعراض مقابل خمسة قبلها بيوم.
وأوضحت اللجنة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين بلغ حتى أمس الثلاثاء 83611، فيما ظلت حصيلة الوفيات دون تغيير عند 4634.
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