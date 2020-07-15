شنغهاي 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسذكرت السلطات الصحية اليوم الأربعاء أن الصين سجلت ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال يوم أمس.وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج في حين لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.ورصدت الصين أيضا أربعة مرضى لم تظهر عليهم أعراض مقابل خمسة قبلها بيوم.وأوضحت اللجنة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين بلغ حتى أمس الثلاثاء 83611، فيما ظلت حصيلة الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //07:01ت م0010