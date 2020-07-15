طرابلس 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم زيارة رئيس مجلس النواب عقيله صالح لإيطاليا، ولقائه رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، ووزير الخارجية دي مايو، موضحة أنه تم مناقشةالأوضاع في ليبيا، ومشيرة إلى تأكيد إيطاليا الالتزام ببذل الجهود من أجل إطلاق حوار ليبي- ليبي شامل للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، مؤكدين سعي بلاده لوقف إطلاق النار في ليبيا.وأخبرت عن دعوة نائب رئيس المجلس الرئاسي المستقيل موسى الكوني كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج, ورئيس مجلس النواب عقيله صالح بالجلوس لمائدة حوار تجمع الليبيين، وتنتصر للوطن.وتابعت إعلان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا تأييد القبائل للدعوة التي أطلقها مجلس النواب للقوات المسلحة المصرية بالتدخل عسكريا في البلاد لحفظ الأمن القومي، موضحة بيان القبائل بأنها تقف ضد المشروع التركي وستتصدى له بكل ما لديها من قوة، وطالب الليبيين بالوقوف بقوة خلف قيادته السياسية والعسكرية ومساندة الجيش المصري في حال تقدمت قواته لردع العدوان التركي.ونقلت تصريحات المتحدث الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة، مشيرا إلى أن هناك تحركات كبيرة لقوات الوفاق المدعومة بمرتزقة سوريين في محيط المدينتين، ومبينة تصريح متحدث الوفاق العميد قنونو، تمسك الوفاق بالسيطرة على مدينة سرت والجفرة.وتناولت تجديد الاتحاد الأوروبي تأكيده ضرورة أن تعمل كافة الأطراف المنخرطة في الصراع في ليبيا والداعمة لها على التوجه نحو الحل السياسي تحت مظلة مؤتمر برلين.وعرجت صحف ليبيا على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عقد قمة لزعماء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي لبحث الملفات الدولية العالقة.// انتهى //07:39ت م0012